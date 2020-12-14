Хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, сломали Министерство внутренней безопасности США, - Reuters

14 декабря, 2020, 22:41

Хакеры, которые, вероятно, работают на российские власти, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

"Команда опытных хакеров, которые предположительно, работают на правительство России, получила доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве национальной безопасности США, согласно источникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент был частью кампании, в рамках которой также российские хакеры взломали Министерство финансов и торговли США.

Министерство национальной безопасности США отвечает за безопасность границ, кибербезопасность и в последнее время за безопасное распространение вакцины от COVID-19.

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