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Украина предложит внести Чернобыль в наследие ЮНЕСКО, - Ткаченко


фото: ua-energy
Министерство культуры и информационной политики планирует до 31 марта 2021 года подать в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Чернобыльский комплекс

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил на странице в Facebook .

"Команда МКИП до 31 марта 2021 года планирует подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Чтобы иметь возможность на консервацию и реставрацию отдельных объектов места-памяти", - отметил он.

Отметим, Всемирное наследие - выдающиеся культурные и природные ценности, считающиеся достоянием всего человечества.

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