Украина предложит внести Чернобыль в наследие ЮНЕСКО, - Ткаченко

14 декабря, 2020, 16:21

Министерство культуры и информационной политики планирует до 31 марта 2021 года подать в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Чернобыльский комплекс

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил на странице в Facebook .

"Команда МКИП до 31 марта 2021 года планирует подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Чтобы иметь возможность на консервацию и реставрацию отдельных объектов места-памяти", - отметил он.

Отметим, Всемирное наследие - выдающиеся культурные и природные ценности, считающиеся достоянием всего человечества.

Напомним, Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информполитики включить в Национальный перечень культурного наследия культуру приготовления украинского борща .

Впоследствии, в России прокомментировали рекомендацию и начали угрожать скандалом из-за возможного внесения рецепта украинского борща в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В свою очередь, Министерство культуры и информационной политики планирует провести онлайн-фестиваль, чтобы внести борщ к нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО и "поставить точку в дискуссиях о родине рецепта".

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