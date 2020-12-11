Ткаченко: Внесение борща в список ЮНЕСКО поставит точку в дискуссиях о родине рецепта

11 декабря, 2020, 20:33

Министерство культуры и информационной политики планирует провести онлайн-фестиваль, чтобы внести борщ в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и "поставить точку в дискуссиях о родине рецепта"

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Facebook.

"Мы в МКИП нацелены на включение украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО. Речь не идет о гастрономической идентификации. Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - поставит точку в специально созданных дискуссиях об этнической родине рецепта блюда. Как говорила мне моя бабушка, а ей - ее бабушка: борщ - украинский", - подчеркнул министр.

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Он отметил, что 18 декабря Минкульт, Общественная организацией "Институт культуры Украины" вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенком проведут онлайн-фестиваль "Культура и традиция приготовления украинского борща".

Так, в рамках мероприятия 25 участников планируют собраться вместе и приготовить блюдо по различным рецептам, в зависимости от традиций области.

Напомним, Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информполитики включить в Национальный перечень культурного наследия культуру приготовления украинского борща.

Впоследствии, в России прокомментировали рекомендацию и начали угрожать скандалом из-за возможного внесения рецепта украинского борща в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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