"Почва для международного скандала": в России прокомментировали возможное внесение рецепта украинского борща в наследие ЮНЕСКО
13 октября, 2020, 15:47
В России угрожают скандалом из-за возможного внесения рецепта украинского борща в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО
Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram.
"Российское правительство озадачено и бьет тревогу. В своей "Российской газете" прокомментировали наши намерения внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - "новым основанием для международного скандала ", - написал он.
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