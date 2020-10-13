"Почва для международного скандала": в России прокомментировали возможное внесение рецепта украинского борща в наследие ЮНЕСКО

13 октября, 2020, 15:47

В России угрожают скандалом из-за возможного внесения рецепта украинского борща в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram.

"Российское правительство озадачено и бьет тревогу. В своей "Российской газете" прокомментировали наши намерения внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - "новым основанием для международного скандала ", - написал он.

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