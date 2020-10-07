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Espreso.tvОбществоМинкульт добавит рецепт борща в перечень национального нематериального культурного наследия

Минкульт добавит рецепт борща в перечень национального нематериального культурного наследия


фото: recept.ua
Экспертный совет рекомендовал министерству культуры и информполитики включить в Национальный перечень культурного наследия культуру приготовления украинского борща

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания Экспертный совет рекомендовал Минкультуры внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия пять элементов, среди которых "Культура приготовления украинского борща", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что это важный шаг в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое осуществляет ОО "Институт культуры Украины".

Также в Национальный перечень войдут: «Технология создания Клембовский сорочки "с цветком", "Пасхальное гулянье "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области", "Борщевская народная вышивка" и "Карпатское лижникарство".

 

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