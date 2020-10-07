Минкульт добавит рецепт борща в перечень национального нематериального культурного наследия
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания Экспертный совет рекомендовал Минкультуры внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия пять элементов, среди которых "Культура приготовления украинского борща", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что это важный шаг в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое осуществляет ОО "Институт культуры Украины".
Также в Национальный перечень войдут: «Технология создания Клембовский сорочки "с цветком", "Пасхальное гулянье "Водить Властелина" в селе Роскошевка Теплицкого района Винницкой области", "Борщевская народная вышивка" и "Карпатское лижникарство".
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры