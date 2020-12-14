Если мы не пройдем дальше, фанаты нам этого не простят, - директор "Шахтера" нацелен выиграть ЛЕ

14 декабря, 2020, 18:06

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что его команде по силам выиграть Лигу Европы

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Палкин считает, что болельщики "Шахтера" будут разочарованы, если "горняки" не одолеют "Маккаби".

"Обязаны проходить дальше, если мы "Маккаби" не победим, то тогда вообще нет смысла не только в Лиге чемпионов играть, а нет смысла думать о том, что мы должны выиграть Лигу Европы. Мы довольны. Как я понимаю, наш главный тренер тоже. Если мы не пройдем их, то болельщики нам этого не простят. Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать еще один рывок, еще один шаг - в финал ", - сказал Сергей Палкин.

В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив" . Матчи будут сыграны 18 и 25 февраля.