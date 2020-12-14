"Шахтер" приедет после двух месяцев без тренировок, - тренер "Маккаби" отреагировал на жеребьевку Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт "Маккаби".
По словам Дониса, преимуществом для "Маккаби" является зимняя пауза в чемпионате Украины.
"Шахтер" - хорошая команда, которая показала отличные результаты против "Реала" и "Интера" в Лиге чемпионов. У них замечательные игроки, Манор Соломон - один из них. Для нас хорошо, что они приедут после двух месяцев без тренировок. Нашим приоритетом является улучшение командных качеств. Мы должны быть агрессивными дома, а затем соответствующим образом подготовиться к выездной встрече. Для нас это очень важный опыт. Нужно достойно представить "Маккаби", сделаем все, чтобы это так и было ", - сказал Донис.
В 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" встретится с израильским "Маккаби Тель-Авив" . Матчи будут сыграны 18 и 25 февраля.
- 14 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
- После этого определились все пары 1/16 финала Лиги Европы.
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