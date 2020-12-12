Российская Федерация ни в коем случае не пустит миротворцев ОБСЕ на Донбасс, - Климкин

12 декабря, 2020, 21:01

Российская Федерация не пустит тяжеловооруженных миротворцев ОБСЕ на Донбасс, ведь это противоречит ее интересам

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Был план, как установить с помощью миссии ОБСЕ контроль над границей, поскольку в Минске ничего не написано о том, как строится международный контроль над границей. И с самого начала мы понимали, что он должен быть установлен. Более того, поскольку мандат всей миссии - вся территория Украины, СММ должна контролировать границу. Был план о специальных базах, которые устанавливаются вдоль границы, о специальных патрулях, о полном техническом оснащении. И на самом деле такой план в случае реализации", - отметил Павел Климкин.

"Что касается миротворцев, Россия сегодня тяжеловооруженных миротворцев, конечно, на Донбасс не пустит. Во-первых, это противоречит ее интересам, а второе, и это очень важно, на самом деле сейчас Донбасс - это вопрос для России и внутриполитический. Если Путин пойдет на какой-то компромисс с националистами в России, а их там много, то будет видно, что этот Путин - слабый президент. У него имидж сильного президента, он на это не пойдет", - отметил экс-министр.

Павел Климкин добавил: "Конечно, должен быть сильный компонент военных советников. Я большой фанат, чтобы Европейский союз это на себя взял. Помните, миссия ЕС когда-то была в Грузии. Она небольшая была, но ЕС может пойти дальше. Такой опыт на самом деле у Европейского Союза есть. Поэтому можно все что угодно говорить, можно увеличивать количество этих людей. Но это на самом деле не так просто, поскольку этих людей надо найти, их нужно научить".

На напоминание ведущей, Анжелики Сизоненко, что Россия тоже входит в ОБСЕ, Климкин ответил: "Россия тоже запустит своих людей, конечно. Они все шпионы: кто на ФСБ работает, кто ГРУ, но точно они на кого-то работают, там случайных людей нет".

В завершение Павел Климкин резюмировал: "Россия просто не пустит тяжеловооруженных миротворцев, не проголосует за это. Это нужно голосовать в Совете безопасности, там сидит Россия и она заблокирует любое решение, которое не будет ей подходить".

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