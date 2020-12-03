Глава ОБСЕ заявил, что решение вооруженного конфликта в Украине должно включать Крым

3 декабря, 2020, 13:15

Урегулирование конфликта в Украине должно включать вопросы оккупации Крыма

Об этом сказал действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама, сообщил Укринформ .

"В начале года я отметил: связанный с Украиной конфликт будет главным приоритетом нашего председательства. Это не изменилось и не может измениться. Определенный прогресс был достигнут, но все еще нужно пройти долгий путь к всеобъемлющего и мирного урегулирования, включно с вызовами, связанными с Крымом ", - сказал он.

Рама заявил о неприемлемости того, что конфликт продолжается уже седьмой год.

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"Я призываю к конструктивным дискуссий в Трехсторонний контактной группе при посредничестве ОБСЕ. Нужно задействовать этот формат максимально оптимально", - заявил он.