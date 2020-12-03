"Россия не посредник, а возглавляет войска в ОРДЛО": Великобритания, США и Эстония в ООН обвинили РФ во лжи относительно войны в Украине

3 декабря, 2020, 08:21

Россия не может быть посредником в войне на Донбассе, поскольку она инициировала и поддерживает конфликт в Украине

Совместное заявление Великобритании, США и Эстонии обнародовал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Facebook.

"Мы решительно отвергаем предположения России, она выступает посредником во внутреннем конфликте. Россия является активным участником подготовки, вооружения и возглавление вооруженных формирований в районах, которые не находятся под контролем правительства Украины, дополняя эти прокси силы военным персоналом и техникой", - говорится в заявлении.

Заявление является реакцией на попытки РФ провести 2 декабря заседание СБ ООН по формуле Арри, куда были приглашены, в том числе представители оккупантов с "Л \ ДНР".

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Страны отметили, что "встреча была открытой попыткой подать ложный и обманчивый нарратив о конфликте на востоке Украины".

В заявлении указано, что Россия инициировала и разжигает конфликт, приведший к более 13 тыс. смертей, нарушений прав человека и ухудшение гуманитарной ситуации.

"Мы повторяем свою поддержку Минским договоренностям, а также твердую приверженность обеспечению мирного разрешения конфликта с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом", - отмечается в документе.

Справка. "Заседание по формуле Арри" имеет характер неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с участием лиц, которых, по мнению члена или членов Совета, предлагают провести встречу, было бы полезно заслушать и / или каким они хотели бы сообщить.

Российские СМИ сообщили о том, что представители террористов "Л \ ДНР" заявили о планах выступить на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арри по минских соглашений. Оно было запланировано на 2 декабря.