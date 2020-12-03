ОБСЕ в 2021 году возглавит немецкий дипломат Хельга Шмид
3 декабря, 2020, 13:38
Совет министров ОБСЕ официально утвердит руководство на 2021 год, в частности новым генеральным секретарем станет немецкая дипломатка Хельга Шмид
Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама, сообщает Укринформ.
"Генеральный секретарь - Хельга Шмид, директор БДИПЧ - Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ - Тереза Рибейро, верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств - Кайрат Абдрахманов", - заявил он.
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Рама добавил, что в следующем году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция, а в 2022 году - Польша.
- Хельга Шмид с 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних отношений.
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