В Азербайджане с 12 декабря отменят военное положение

Об этом сообщает Report.

Особый режим перестанет действовать на всей территории страны с 00:00 по местному времени в субботу, 12 декабря.

Соответствующее решение азербайджанские парламентарии приняли сегодня, 11 декабря.

Отметим, что военное положение в Азербайджане было введён 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе. Оно было введено в ряде городов и районов страны.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всем границу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоевания своей признанной международным сообществом территории.

В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

14 ноября официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 2317 армянских военных .

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