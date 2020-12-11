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Джошуа заявил, что знает, как победить Пулева


фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что знает, как победить Кубрата Пулева

Об этом сообщает fightnews.info .

По словам Джошуа, в ринге "выживет" только один из них.

"Я выйду на бой и однозначно буду пропускать удары, и он будет пропускать удары. Выживет только один из нас. Я знаю Пулева в течение многих лет. Я был в тренировочном лагере, когда его брат спарринговал с Уорреном Байстер. Я находился в лагере Владимира Кличко, когда тот готовился к Пулеву. Я понимаю, какая тактика нужна, чтобы его победить. Я чувствую, что могу провести 15 раундов вместо 12. Если придется драться 12 раундов, то я буду более чем готов сохранить выносливость, боксерский интеллект, концентрацию и мощь до финального гонга", - сказал британец.

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Бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря в Лондоне. Британец владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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