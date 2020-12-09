Наступит время для рок-н-ролла: Джошуа назвал цель после победы над Пулевым

9 декабря, 2020, 14:15

Британский тяжеловес Джошуа заявил, что после победы над болгарином Курбатом Пулев планирует драться за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Джошуа, он надеется, что после поединка с Курбатом Пулевым ему удастся договориться о бое за титул абсолютного чемпиона мира по другим британцем - Тайсоном Фьюри.

"Есть такая вероятность, что уже совсем скоро мы с Фьюри определим абсолютного чемпиона. Это не шоу. Я не участвую в играх. Когда все станет серьезно, тогда и наступит время для рок-н-ролла. А пока я с трудом тренируюсь, работаю, чтобы защитить свои титулы. Все это ради звание абсолютного чемпиона мира. Именно по этой причине я и бьюсь со своим обязательным претендентом - не хочу терять чемпионские пояса. Болельщики мечтают о поединке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта ", - сказал Джошуа.

Джошуа владеющий титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

12 декабря в Лондоне Джошуа встретится с болгарином Курбатом Пулевым.

9 декабря бывший чемпион мира Тони Беллью накануне боя Энтони Джошуа против Курбата Пулева предупредил британца об опасности болгарского боксера.

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