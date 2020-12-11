Джошуа - Пулев: состоялась процедура взвешивания

11 декабря, 2020, 16:22

Британский боксер Энтони Джошуа и болгарин Кубрат Пулев провели процедуру взвешивания

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Matchroom Boxing.

Джошуа показал на весах 108,8 кг, а Пулев - 107, 9 кг. Бой состоится 12 декабря в Лондоне.

Джошуа владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

atchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020

Напомним, 9 декабря Джошуа заявил, что после победы над болгарином Пулевым планирует драться за титул абсолютного чемпиона мира.

10 декабря Джошуа обратился к WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту титула в поединке против украинца Александра Усика.

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