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Espreso.tvСпортДжошуа - Пулев: состоялась процедура взвешивания

Джошуа - Пулев: состоялась процедура взвешивания


фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Британский боксер Энтони Джошуа и болгарин Кубрат Пулев провели процедуру взвешивания

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Matchroom Boxing.

Джошуа показал на весах 108,8 кг, а Пулев - 107, 9 кг. Бой состоится 12 декабря в Лондоне.

Джошуа владеет титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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