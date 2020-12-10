Джошуа требует от WBO убрать Усика с пути к бою с Фьюри

10 декабря, 2020, 09:38

Британский тяжеловес Джошуа обратился к WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту титула в поединке против украинца Александра Усика

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Джошуа, WBO (Всемирная боксерская организация) должна предоставить приоритет боя за звание абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри перед обязательной защитой против Александра Усика.

"Если честно, я не хочу освобождать пояс. Я встречусь с Усиком первым, если потребуется. Но мне кажется, что руководству WBO не следует принимать во внимание статус обязательного претендента, если есть возможность организовать поединок за абсолютное чемпионство", - сказал Джошуа.

Он выразил надежду, что WBO и другие организации отложат все обязательные защиты и его бой против Фьюри состоится в 2021 году.

"Если я смогу пройти Пулева, то надеюсь, что мы с Фьюри наконец встретимся в 2021 году, если, конечно, ведущие боксерские организации согласятся временно аннулировать притязания обязательных претендентов, чтобы в мире был один абсолютный чемпион в супертяжелом весе", - сказал Джошуа.

Джошуа обладает титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

12 декабря в Лондоне Джошуа встретится с болгарином Пулевым.

Напомним, 9 декабря Джошуа заявил, что после победы над болгарином Пулев планирует бой за титул абсолютного чемпиона мира.

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