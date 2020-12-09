Жеребьевка Лиги Европы: стало известно, в какую корзину попало "Динамо"

9 декабря, 2020, 13:44

Киевское "Динамо" не будет сеяным во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает UA-Футбол .

Во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы статус сеяных получат 16 клубов - 12 победителей групп Лиги Европы и 4 лучшие команды, из тех, что финишировали третьими в Лиге чемпионов.

Таким образом, киевляне, которые в ЛЧ стали третьими в группе G, не попадают в круг сеяных. Динамовцы набрали 4 очка - меньше, чем представители группы В ( "Реал", "Шахтер", "Интер"), группы D ( "Аталанта", "Аякс"), группы Е ( "Краснодар"), группы F ( "Брюгге ") и группы Н (" Манчестер Юнайтед ").

Это означает, что "Динамо" в 1/16-й финала Лиги Европы сыграет с кем-то из победителей групп Лиги Европы или с одним из представителей лучших третьих мест Лиги чемпионов.

Потенциальные соперники киевлян определятся после завершения группового раунда ЛЧ и ЛЕ. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb