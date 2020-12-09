Жеребьевка Лиги Европы: стало известно, в какую корзину попало "Динамо"
Об этом сообщает UA-Футбол .
Во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы статус сеяных получат 16 клубов - 12 победителей групп Лиги Европы и 4 лучшие команды, из тех, что финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Таким образом, киевляне, которые в ЛЧ стали третьими в группе G, не попадают в круг сеяных. Динамовцы набрали 4 очка - меньше, чем представители группы В ( "Реал", "Шахтер", "Интер"), группы D ( "Аталанта", "Аякс"), группы Е ( "Краснодар"), группы F ( "Брюгге ") и группы Н (" Манчестер Юнайтед ").
Это означает, что "Динамо" в 1/16-й финала Лиги Европы сыграет с кем-то из победителей групп Лиги Европы или с одним из представителей лучших третьих мест Лиги чемпионов.
Потенциальные соперники киевлян определятся после завершения группового раунда ЛЧ и ЛЕ. Жеребьевка 1/16 финала состоится 14 декабря.
- Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1: 0 и вошло в плей-офф Лиги Европы.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне победили "Ференцварош" в Лиге чемпионов благодаря организованной игре .
- В свою очередь, тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал одной из причин поражения от "Динамо" в Лиге чемпионов судейскую ошибку.
- Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков признал несправедливым поражение венгров от "Динамо" в Лиге чемпионов.
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