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Espreso.tvСпортЗаставили соперников ошибаться: Луческу назвал составляющие победы "Динамо" над "Ференцварошем"

Заставили соперников ошибаться: Луческу назвал составляющие победы "Динамо" над "Ференцварошем"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне победили венгерский "Ференцварош" в Лиге чемпионов благодаря организованной игре

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам румынского тренера, против "Ференцвароша" была очень сложная игра в сложных условиях - при очень низкой температуре на газоне не лучшего качества, где невозможно было играть быстро, в одно касание.

"Сегодня для меня самым важным был результат, остальное отходило на второй план. В первом тайме мы хорошо и организованно оборонялись, за исключением нескольких ошибок. Но при отборе мяча мы очень легко его отдавали сопернику. В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны более активно действовать в атаке, если хотим выиграть. мы заставили соперников больше ошибаться, забили гол. мы очень довольны тем, как все сложилось, что мы одержали победу и вышли в евровесну ", - сказал Луческу.

Тренер "Динамо" добавил, что играть против "Ференцвароша" было нелегко.

"Это хорошая команда, которая имеет опытных игроков в составе, хорошего тренера, демонстрирует хорошие результаты. И мы, и" Ференцварош "изначально понимали, что в очных встречах нам предстоит решить, кто выйдет в еврокубковую весну, потому что" Барселона "и "Ювентус" - команды другого уровня ", - констатировал Луческу.

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