Футболист сборной Украины заявил, что "Динамо" не заслужило победу над "Ференцварошем"

9 декабря, 2020, 09:40

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков назвал несправедливой поражение венгров от "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По его словам, счет 1: 0 в пользу "Динамо" - не по игре.

"Думаю, все видели, что счет не по игре. Мы приехали сюда, чтобы с первых минут демонстрировать наш футбол, пытались прессинговать на половине поля соперника. У нас это хорошо получалось. У нас были неплохие шансы забить в каждом из таймов. Поэтому все -то смазано ", - сказал Зубков.

Он добавил, что динамовцам в эпизоде с голом Дениса Попова в ворота "Ференцвароша" просто повезло.

"Досадно отдать столько сил, иметь моменты и из ничего пропустить. Это был полумомент: прострел, рикошет, гол. Какое-то опустошение было. Но мы старались друг друга подбадривать. Ребров сделал замены, которые усилили игру, но не дожали", - констатировал Зубков , который сыграл за сборную Украины 5 матчей.

Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило венгерский "Ференцварош" со счетом 1: 0 и вошло в плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне победили венгерский "Ференцварош" в Лиге чемпионов благодаря организованной игре .

В свою очередь, тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал одной из причин поражения от "Динамо" в Лиге чемпионов судейскую ошибку.

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