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Espreso.tvСпортРебров пожаловался, что судья не назначил в ворота "Динамо" стопроцентный пенальти

Ребров пожаловался, что судья не назначил в ворота "Динамо" стопроцентный пенальти


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал одной из причин поражения от "Динамо" в Лиге чемпионов судейскую ошибку

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам украинского тренера, после просмотра видеоповтора он убедился, что в ворота "Динамо" должен был быть назначен пенальти.

"В Киеве мы показали достойный футбол. По такой игре очень сложно создавать много моментов. Мы создали три-четыре очень хороших момента. Я только что посмотрел повтор - по моему мнению, в ворота" Динамо "должен был быть стопроцентный пенальти, но арбитр его назначил. Однако я совершенно не хочу говорить о судьях. я говорю о своей команде. Мы действительно создавали моменты, старались выиграть. Но на таком уровне, если ты не реализуешь свои моменты, никто тебе не даст пять-шесть таких шансов ", - отметил Ребров.

Он добавил, что гордится "Ференцварошем", которому лучше всего в нынешней Лиге чемпионов удались матч с "Ювентусом" на выезде, заключительная игра против "Динамо" и второй тайм первой встречи с киевлянами.

"В этих матчах наша команда продемонстрировала свой потенциал. Особенно в матче с" Ювентусом ". Содержать ничейный счет с таким соперником до последних минут и создавать шансы для победы - такие игры оказывают огромное уверенность игрокам. Надеюсь, что они воспользуются этой Лигой чемпионов для своего рост и развитие ", - сказал Ребров.

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