В Израиле планируют 20 декабря начать вакцинацию от COVID-19, первым сделает прививки Нетаньяху

9 декабря, 2020, 22:00

Начало вакцинации от коронавируса в Израиле запланировано на 20 декабря

Об этом сообщает New York Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вакцинируется первым.

Я верю в эту вакцину, я ожидаю, что она получит необходимые разрешения в ближайшие дни. Я хочу, чтобы граждане Израиля были вакцинированы, и для этого я хочу стать для них примером, и я планирую быть первым привитым вакциной в Израиле", - отметил Нетаниягу.

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Pfizer сегодня доставил 100 тыс. доз. вакцины.

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Производители вакцин согласились предоставить 8 млн доз, половину ожидают до конца декабря.

Также Израиль заказал вакцины у Moderna и AstraZeneca.