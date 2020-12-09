В Израиле планируют 20 декабря начать вакцинацию от COVID-19, первым сделает прививки Нетаньяху
Об этом сообщает New York Post.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вакцинируется первым.
Я верю в эту вакцину, я ожидаю, что она получит необходимые разрешения в ближайшие дни. Я хочу, чтобы граждане Израиля были вакцинированы, и для этого я хочу стать для них примером, и я планирую быть первым привитым вакциной в Израиле", - отметил Нетаниягу.
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Pfizer сегодня доставил 100 тыс. доз. вакцины.
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Производители вакцин согласились предоставить 8 млн доз, половину ожидают до конца декабря.
Также Израиль заказал вакцины у Moderna и AstraZeneca.
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