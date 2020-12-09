Минздрав Канады одобрил вакцину от COVID-19 компании Pfizer

9 декабря, 2020, 19:05

В Канаде разрешили использовать вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

Об этом сообщает CBC.

Регулятор завершил ознакомление с результатами испытаний и подтвердил эффективность препарата.

"Установлено, что эффективность вакцины составляет примерно 95 процентов. Вакцина хорошо переносится участниками", - говорится в сообщении,

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До конца года Канада должна получить вакцину для 249 тыс.чел.

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