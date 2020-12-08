В Британии первую вакцину против COVID-19 получила 90-летняя женщина

Об этом сообщает ВВС .

"Я чувствую такую привилегию - быть первым человеком, привитым против COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, поскольку это означает, что я наконец могу с нетерпением ждать времяпрепровождения с семьей и друзьями в новом году после того, поскольку я больше года была сама ", - сказала Кинан.

Кинан получила вакцину от Pfizer / BioNTech в рамках партии из 800 тыс. доз, которыми планируют в ближайшие недели вакцинировать британцев. Еще 4 млн доз страна планирует получить до конца месяца.

Первыми вакцину начали получать жители домов престарелых и работники хосписов. В общем, в приоритете на вакцинацию люди старше 80 лет и медицинские работники.

Напомним, что в Великобритании начинают массовое использование вакцины , разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

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