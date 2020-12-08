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Espreso.tvСпортШевченко дал оценку соперникам сборной Украины в отборе ЧМ-2022

Шевченко дал оценку соперникам сборной Украины в отборе ЧМ-2022


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что команда попала по итогам жеребьевки квалификации чемпионата мира в серьезную группу

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По словам Шевченко, Франция, Босния и Герцеговина и Финляндия являются непростыми соперниками.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем - играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан ", - сказал Шевченко.

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