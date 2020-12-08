Франция - лишь вывеска: Блохин отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2022

8 декабря, 2020, 09:05

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин назвал приемлемыми для сборной Украины результаты жеребьевки отбора чемпионата мира

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам Блохина, такой результат жеребьевки можно считать нормальным.

"Фавориты в группе - Франция и Украина. Финляндия неплохо играла в Лиге наций, непростая команда. С ними, наверное, нужно будет побороться. От Боснии и Герцеговины особых сюрпризов не жду. Играть с Казахстаном трудно из-за перелета. Когда мы играли с датчанами, практически на следующие сутки летели в Казахстан играть. Главное, чтобы и в этот раз ситуация не повторилась и команда смогла восстановиться перед длительным перелетом ", - сказал Блохин.

Он добавил, что перед матчами с Францией следует забыть о поражении в Лиге наций по счету 0: 6.

"С французами у нас не играла половина основной команды. Можно играть со всеми соперниками в этой группе. Это лишь вывеска Франция. Да, это хорошие игроки, но играть с ними можно", - убежден Блохин.

68-летний Олег Блохин был главным тренером сборной Украины с 2003-го по 2007-й и с 2011-го по 2012-й годы. В 2006 году команда достигла под его руководством крупнейшего достижения в своей истории и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

7 декабря стало известно, что в квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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