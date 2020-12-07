Сборная Украины узнала соперников в квалификации ЧМ-2022
7 декабря, 2020, 19:43
Сборная Украины по футболу попала в группу D квалификационного раунда чемпионата мира-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.
Первые матчи квалификации состоятся уже в марте 2021-го года. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря в 2022-м году.
Квалификация ЧМ-2022
Группа D
1. Франция
2. Украина
3. Финляндия
4. Босния и Герцеговина
5. Казахстан
- Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.
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