Сборная Украины узнала соперников в квалификации ЧМ-2022

7 декабря, 2020, 19:43

Сборная Украины по футболу попала в группу D квалификационного раунда чемпионата мира-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против национальных команд Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстана. Победитель группы напрямую выйдет в финальную часть турнира, а команда, которая финиширует второй - сыграет в стыковых матчах.

Первые матчи квалификации состоятся уже в марте 2021-го года. Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря в 2022-м году.

Квалификация ЧМ-2022

Группа D

1. Франция

2. Украина

3. Финляндия

4. Босния и Герцеговина

5. Казахстан

Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

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