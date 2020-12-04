Рада приняла закон о списании предпринимателям и населению налоговых долгов до 3060 грн

4 декабря, 2020, 12:34

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4430, который предусматривает списание предпринимателям и населению налоговых долгов до 3060 грн

Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к закону, он предусматривает списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если его совокупный размер по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он не погашен состоянию на 1 ноября 2020 года.

Кроме того, документ предлагает отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, что в общей сумме не превышает 6800 грн.

Предусматривается списание пени и штрафных санкций в случае самостоятельной уплаты налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона. Также увеличен порог объема налогового долга для применения мер взыскания до 3060 грн.

Закон также предусматривает освобождение плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021, а также освобождение от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщиков налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате такими лицами за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 января по 31 мая 2021 за себя, определить, что этот период включаются в страховой стаж.

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