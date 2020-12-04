Рада приняла закон о предоставлении ФОП 8 тыс. грн государственной поддержки в случае локдауна

4 декабря, 2020, 12:08

Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский проект закона №4429, который предусматривает предоставление 8 тыс. грн государственной помощи физическим лицам предпринимателям в случае введения локдауна

Соответствующее решение поддержали 297 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту пояснительной записки к закону, он предусматривает обеспечить выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных противоэпидемических мероприятий.

В частности, предусмотрена выплата единовременной материальной помощи бизнесу для сохранения рабочих мест, а также единовременная компенсация расходов, понесенных за уплату единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кроме того, бизнес, работа которого была приостановлена из-за карантина на период его действия и в течение месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период карантина или ограничительных мер. При этом закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия ограничительных мер для бизнеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb