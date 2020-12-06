"Мы безмерно благодарны Вам, дорогие военнослужащие!" - Епифаний поздравил ВСУ

6 декабря, 2020, 12:47

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинским военным в День ВСУ, 6 декабря 2020 года

Его слова опубликованы на официальной странице предстоятеля, передает Еспресо.TV.

Вот полный текст поздравления

"Военнослужащий - это высокое призвание. Призвание защищать соотечественников, свою Родину, родной дом и близких, защищать их от враждебных посягательств и быть готовым пожертвовать собственной жизнью ради других. Трудно переоценить подвиг, на который идут сотни тысяч храбрых украинских сыновей и дочерей, чтобы мы с вами, несмотря на агрессию России, сегодня под мирным небом жили, учились, работали в собственной независимой стране, молились на родном языке в родной Церкви.

Все мы безмерно благодарны Вам за это, дорогие военнослужащие!

Знайте: наши молитвы ежедневно звучат в храмах Православной Церкви Украины за каждого из вас и тех, кто уже скончался. Наши капелланы и волонтеры-священники по мере своих сил помогают укрепить и упрочить ваш духовный фронт. Церковь поддерживает ваших родных и близких, пока вы далеко от них. Мы постоянно обращаемся к Господу, чтобы Он оберегал каждого из вас, дарил вам силу и терпение, здоровье и Свое благословение. И мы верим, что с Божьей помощью эта война закончится победой, Украина получит справедливый мир, к которому все мы с вами так стремимся. Слава Украине! Героям слава!"

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