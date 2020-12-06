Бюджет ВСУ не сократится ни на гривню, - Зеленский

6 декабря, 2020, 12:25

Государственное финансирование обороны не сократится ни на гривню, а Вооруженные Силы Украины получают новое и модернизированное оружие и технику

С таким заявлением по случаю Дня ВСУ выступил Владимир Зеленский во время торжеств перед центральным входом столичного Мариинского дворца в воскресенье, 6 декабря 2020 года, передает Еспресо.TV.

"Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно - и на безопасности своей страны", - приводит слова президента его пресс-служба.

В частности, по словам главы государства, менее чем за год был построен полевой городок Центра подготовки подразделений "Широколановский", который почти готов к эксплуатации.

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Не менее важными, по мнению президента, есть и современные модульные городки для подразделений, несущих боевое дежурство на границе с временно оккупированным Крымом, такие как полевая база "Новоалексеевка".

Зеленский также отметил, что неизменным приоритетом является социальная защита военнослужащих и их семей, в том числе обеспечение жильем. По словам главы государства, ко Дню Вооруженных Сил Украины военнослужащие получат около 300 квартир. Всего же за год для более чем 600 военных вопрос собственного жилья решен полностью.

"Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство. Войско, которое защитит Украину на суше, воде, в воздухе и киберпространстве. Ради нашего будущего. Ради мира в Украине", - подчеркнул Зеленский.

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