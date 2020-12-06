Украина отмечает День ВСУ

6 декабря, 2020, 11:48

Общенациональный профессиональный праздник всех военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря

День ВСУ появился в украинском официальном календаре в 1993 году. Этот праздник своим постановлением ввела Верховная Рада, напоминает Еспресо.TV.

Дата празднования связана с принятием закона "О Вооруженных силах Украины" 6 декабря 1991 года.

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Основу ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. В разные годы появились свои дни у каждого из этих родов войск (День Сухопутных войск, День авиации, День ВМФ), но общим для них является день 6 декабря.

Напомним, 5 декабря россияне задействовали для обстрела украинских позиций на Донбассе противотанковые ракетные комплексы .

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