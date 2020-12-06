Проявляя жестокость, Лукашенко преодолевает собственные подростковые комплексы, - психолог

6 декабря, 2020, 22:00

Истоки нынешнего поведения Александра Лукашенко кроются в детских годах самопровозглашенного президента Беларуси

Об этом писатель, политолог и практикующий психолог Дмитрий Запольский (Хельсинки) рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"У него никогда не было отца. И он выстраивает этот образ отца. Причем как подросток, заметьте, как мальчик, которой находится в Эдиповой фазе. Он относится к Путину как к своему отцу, с которым он конкурирует за мать. А мать для него - это СССР, это Российская империя", - отметил эксперт.

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Правитель Белоруси для Запольского является "человеком, которого не исправить, не скорректировать".

"Ему место в клинике", - заявил психолог.

"Лукашенко, действительно, является человеком с серьезными психическими отклонениями. Лукашенко - политическое животное. Он чувствует не внешний мир, а свой внутренний, и выстраивает систему соотносительно своего бессознательного. На самом деле, белорусская диктатура - это подавленное бессознательное Лукашенка", - подытожил Дмитрий Запольский.

Напомним, в этой же программе Запольский нарисовал психологические портреты Зеленского и Путина .

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