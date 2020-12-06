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Espreso.tvОбществоЗеленский не может быть отцом нации. Гораздо ближе ему роль ухажера с конфетами, - психолог Запольский

Зеленский не может быть отцом нации. Гораздо ближе ему роль ухажера с конфетами, - психолог Запольский

По своей психологии Владимир Зеленский не способен выполнять политическую роль главы семьи. Чего нельзя сказать об амплуа ухажера, которое преимущественно нравится женской аудитории

Об этом политический психолог Дмитрий Запольский (Хельсинки, Финляндия) заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Владимир Зеленский - он не психопат, он все таки из достаточно стабильной семьи. Он истероид и эта его истероидность она физиологична, она функциональна для его роли. Он гармоничный человек и он, конечно, играет написанную роль, написанный сценарий", - объяснил Запольский.

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В то же время, как считает психолог, Зеленскому подходят не все роли. В т.ч. и в политике.

"Он - не отец. Он находится в ситуации героя-любовника, веселого парня в вечном конфетно-букетном периоде ухаживания. Он строит глазки, он развлекает, он хмурит брови, но это все рассчитано больше на избирательниц и гражданок, чем на избирателей и граждан", - отметил Запольский.

"Он никогда не будет соответствовать роли отца. В нем никогда не возможно будет увидеть сильного, власного, решительного отца. Но он может уговорить, "уломать": "Пошли за баню вечером", - добавил Дмитрий Запольский.

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