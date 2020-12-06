Зеленский не может быть отцом нации. Гораздо ближе ему роль ухажера с конфетами, - психолог Запольский

6 декабря, 2020, 20:00

Об этом политический психолог Дмитрий Запольский (Хельсинки, Финляндия) заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Владимир Зеленский - он не психопат, он все таки из достаточно стабильной семьи. Он истероид и эта его истероидность она физиологична, она функциональна для его роли. Он гармоничный человек и он, конечно, играет написанную роль, написанный сценарий", - объяснил Запольский.

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В то же время, как считает психолог, Зеленскому подходят не все роли. В т.ч. и в политике.

"Он - не отец. Он находится в ситуации героя-любовника, веселого парня в вечном конфетно-букетном периоде ухаживания. Он строит глазки, он развлекает, он хмурит брови, но это все рассчитано больше на избирательниц и гражданок, чем на избирателей и граждан", - отметил Запольский.

"Он никогда не будет соответствовать роли отца. В нем никогда не возможно будет увидеть сильного, власного, решительного отца. Но он может уговорить, "уломать": "Пошли за баню вечером", - добавил Дмитрий Запольский.

Напомним, в этой же программе Запольский нарисовал психологический портрет Путина .

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