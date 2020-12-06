Путин физически угасает и больше ни на что не способен, - психолог Дмитрий Запольский

6 декабря, 2020, 18:17

Распространенная в информационном пространстве новость о якобы новой любовнице Владимира Путина и его третьей дочери типичная PR-заготовка, призванная изобразить российского президента альфа-самцом. Тогда как на самом деле он - флегматичный омега-самец, который прячется во время кризиса

Такое мнение высказал политолог, практикующий психолог Дмитрий Запольский (Хельсинки) в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Это все заготовки, это все труд его PR-щиков, труд его имиджмейкеров. Он хочет так выглядеть и они хотят, чтобы он так выглядел, но мы видим дедушку в бункере. Примерно как Владимир Ильич Ленин в мавзолее - "вечно живой", - отметил эксперт.

К тому же, как заявил Запольский, в последнее время у Путина наблюдаются серьезные проблемы как со здоровьем, так и с восприятием своего дальнейшего будущего.

"Он постепенно отходит от дел и в целом это подтверждается. Если смотреть на это с точки зрения психоанализа и психолога, мы видим, что у него ничего завтра нет. Т.е. никаких завтра, т.е. никаких планов", - подчеркнул Запольский.

Напомним, по данным российского оппозиционера и правозащитника Марка Фейгина, пандемию COVID-19 российский лидер пересиживает в Сочи, где общается лишь с несколькими избранными людьми .