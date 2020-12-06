COVID-19 в Украине: 11 590 новых зараженных, впереди - Киев и Одесса
6 декабря, 2020, 09:15
По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря 2020 года, в Украине насчитывается 11 590 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки
Об этом со ссылкой на открытые данные СНБО передает Еспресо.TV.
Суммарные показатели:
выявлено - 813 306 (+11 590)
умерли - 13 588 (+167)
выздоровели - 418 581 (+6 048);
болеют - 381 137 (+5 375);
имеют подозрения - 905 113 (+10 814).
Самые высокие темпы распространения заражения выявлены в Киеве (1518), а также в Одессе и в Одесской области (1002).
- Напомним, 9 декабря Кабмин должен усилить карантин.
- Однако, как уверяет президент Владимир Зеленский, локдауна в Украине в ближайшее время не будет.
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