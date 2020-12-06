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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: 11 590 новых зараженных, впереди - Киев и Одесса

COVID-19 в Украине: 11 590 новых зараженных, впереди - Киев и Одесса

По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря 2020 года, в Украине насчитывается 11 590 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки

Об этом со ссылкой на открытые данные СНБО передает Еспресо.TV.

Суммарные показатели:

выявлено - 813 306 (+11 590)

умерли - 13 588 (+167)

выздоровели - 418 581 (+6 048);

болеют - 381 137 (+5 375);

имеют подозрения - 905 113 (+10 814).

Самые высокие темпы распространения заражения выявлены в Киеве (1518), а также в Одессе и в Одесской области (1002).

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