Правительство 9 декабря объявит об усилении карантина, - Ляшко

5 декабря, 2020, 16:43

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на правительственном заседание 9 декабря должно быть принято решение об усилении карантина

Об этом Ляшко заявил 5 декабря после заседания Кабмина, сообщает Радио Свобода.

По его словам, сейчас рассматриваются три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить 9 декабря.

Ляшко уточнил, что в отличие от полного локдауна, который был весной, в январе будут работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины

Правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, детские сады, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.

Ляшко добавил, что окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе.

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