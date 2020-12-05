Правительство 9 декабря объявит об усилении карантина, - Ляшко
Об этом Ляшко заявил 5 декабря после заседания Кабмина, сообщает Радио Свобода.
По его словам, сейчас рассматриваются три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить 9 декабря.
Ляшко уточнил, что в отличие от полного локдауна, который был весной, в январе будут работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины
Правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, детские сады, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.
Ляшко добавил, что окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе.
- Напомним, 4 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру Денису Шмыгалю не объявлять локдаун в декабре.
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