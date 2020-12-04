Я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре, - Зеленский

4 декабря, 2020, 19:26

Об этом он заявил в своем видеообращении 4 декабря.

Зеленский надеется, что сейчас внедрять локдаун в Украине не нужно.

"Мы взвешивали все за, все против. Очень много данных и прогнозов. Советовались с представителями местных советов. Получили заверения МЗ насчет контролированности ситуации в больницах. Я рекомендовал премьер-министру Украины не объявлять локдаун в декабре. Мы укрепляемся, хотим быть готовыми ко всему -, чтобы было достаточно кроватей, чтобы было достаточно кислорода, а в целом, общая ситуация контролируемая и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем, - я считаю, - это очень важно, - даем бизнесу работать, не терять декабрь, один из самых прибыльных месяцев года и мы не будем портить людям праздника, которые все вы, и скажу, скажу откровенно, все мы, - очень ожидаем. Потому что год был не простым", - подчеркнул он.

В то же время, президент отметил, что такой сценарий возможен лишь при содействии населения и попросил граждан постоянно носить маски.

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Президент добавил, что совсем избежать локдауна будет действительно очень сложно.

"Его вероятность в январе существует. Она не маленькая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее, подробно, четко, когда будет локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий. Поэтому ни для кого это не будет сюрпризом. И не за неделю, как это предусмотрено законом, правительство сообщит, а гораздо раньше", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда.

"Вероятный локдаун в январе не означает, что вам нажно отменить запланированный отпуск, сдавать авиабилеты", - сказал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии усиления карантина транспорт будет работать.

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