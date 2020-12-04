Вероятность роспуска парламента Молдовы в ближайшее время очень мала, все решит народ, - молдавский журналист
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"После вчерашних протестов Майя Санду снова вызвала народ 6 декабря. Ожидается, что в них примут участие десятки тысяч людей, особенно после того, как люди увидели, что вчера происходило в парламенте. Сегодня новый президент провела телефонный разговор с премьер-министром Ионом Кику. Она требовала немедленного роспуска парламента. По ее словам, отставка - это кратчайший путь к этой цели", - отметил Скоклев.
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На вопрос, насколько вероятен роспуск парламента уже в ближайшее время, ответил: "Очень невелик. Кажется, так".
Он также отметил, что все решат массовые протесты.
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"Мы надеемся, что на улицы выйдут десятки тысяч людей и они все решат", - добавил журналист.
- Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.
- 3 декабря парламент Молдовы вывел из-под подчинения президенту Службу информации и безопасности. Это произошло перед будущей инаугурацией Майи Санду.
- Также избранный президент Майя Санду призвала граждан выйти в воскресенье 6 декабря на протест с требованием роспуска парламента.
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