Вероятность роспуска парламента Молдовы в ближайшее время очень мала, все решит народ, - молдавский журналист

4 декабря, 2020, 16:45

Молдавский журналист Богдан Скоклев заявил, что "народ может решить, состоится ли роспуск парламента уже в ближайшее время"

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"После вчерашних протестов Майя Санду снова вызвала народ 6 декабря. Ожидается, что в них примут участие десятки тысяч людей, особенно после того, как люди увидели, что вчера происходило в парламенте. Сегодня новый президент провела телефонный разговор с премьер-министром Ионом Кику. Она требовала немедленного роспуска парламента. По ее словам, отставка - это кратчайший путь к этой цели", - отметил Скоклев.

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На вопрос, насколько вероятен роспуск парламента уже в ближайшее время, ответил: "Очень невелик. Кажется, так".

Он также отметил, что все решат массовые протесты.

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"Мы надеемся, что на улицы выйдут десятки тысяч людей и они все решат", - добавил журналист.

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