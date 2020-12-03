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Espreso.tvМирИзбрание Санду В Кишиневе митинговали против ограничения полномочий президента

Избрание Санду В Кишиневе митинговали против ограничения полномочий президента


фото: NewsMaker
В столице Молдовы под парламентом прошла акция протеста против ограничения полномочий президента контролировать Службу безопасности

Об этом повидомоляе издание newsmaker.

В Кишиневе 3 декабря перед зданием парламента состоялся протест, в котором приняли участие несколько сотен жителей Молдовы.

Протестующие были недовольны тем, что партия социалистов предложила вывести Службу информации и безопасности (СИБ) из-под контроля президента и передать ее под контроль парламента.

Во время акции активисты требовали отставки парламента и досрочных выборов, а также обвинили действующего президента Игоря Додона в разжигании межнациональной розни.

Они выкрикивали лозунги "Долой мафию", "Долой хунту", "Шора и Додона в мусор".

Полицейские сообщили, что во время митинга активисты нарушили карантинные меры. Они отметили, что за несоблюдение социальной дистанции оштрафуют нарушителей.

Также на протесте выступила избранный президент Молдовы Майя Санду. Она призвала "защитить демократию и право на страну без коррупции", отметив, что Молдове нужны досрочные парламентские выборы.

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Фото: NewsMaker

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