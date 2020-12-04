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Espreso.tvОбществоКернес не приедет на первую сессию горсовета, которая запланирована на 9 декабря

Кернес не приедет на первую сессию горсовета, которая запланирована на 9 декабря


фото: fb
Переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес не приедет на первое заседание городского совета, которое должно состояться 9 декабря

Об этом заявил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии УП.

"С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", - сказал Сидоренко.

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Возможную дату возвращения Кернеса в горсовете не называют, но указывают, что он приедет в декабре.

  • Напомним, Кернеса в тяжелом состоянии доставили в "Шарите" 16 сентября.
  • Также Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает лечение от коронавируса COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" и планирует вернуться домой к старту работы новоизбранного горсовета.

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4 декабря, 2020 пятница

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