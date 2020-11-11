Исчезновение Кернеса: в Харькове сообщили, когда вернется мэр

11 ноября, 2020, 09:03

Мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает лечение от коронавируса COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" и планирует вернуться домой до старта работы новоизбранного горсовета

Об этом сказал пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, сообщает " Украина 24 ".

"Юмор приходит постепенно. Ибо если его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно. К первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь ", - пояснил Сидоренко.

Об мэре Харькова снова заговорили, когда полиция начала уголовное дело по факту его исчезновения. Но уже через полтора часа производства закрыли. В полиции пояснили, что должны были сделать так по процедуре, так как с заявлением об исчезновении Кернеса к ним обратился харьковчанин.

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