Исчезновение Кернеса: в Харькове сообщили, когда вернется мэр
Об этом сказал пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, сообщает " Украина 24 ".
"Юмор приходит постепенно. Ибо если его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно. К первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь ", - пояснил Сидоренко.
Об мэре Харькова снова заговорили, когда полиция начала уголовное дело по факту его исчезновения. Но уже через полтора часа производства закрыли. В полиции пояснили, что должны были сделать так по процедуре, так как с заявлением об исчезновении Кернеса к ним обратился харьковчанин.
- Напомним, Кернеса в тяжелом состоянии доставили в "Шарите" 16 сентября.
- Также Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой .
- 9 ноября полиция Харькова возбудила дело о возможном исчезновении переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
- А потом, полиция Харькова закрыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Геннадия Кернеса.
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