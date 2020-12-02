Горсовет Харькова изменил регламент, чтобы провести первую сессию без Кернеса

2 декабря, 2020, 11:39

Депутаты городского совета Харькова внесли изменения в регламент, которые определяют работу при отсутствии городского головы на первой сессии созыва

Об этом сообщает Суспільне.

"За" проголосовали 53 депутата.

Секретарь горсовета Александр Новак заявил, что горсовет "ни в коем случае не меняет положения законов, когда зарегистрирован городской голова", а определяет порядок проведения первой сессии городского совета.

"Порядок проведения первой сессии определяется не чем иным, как регламентом городского совета. Поэтому предложения, которые внесены на рассмотрение, нормируют положения проведения первой сессии. Предусмотрено, что если совет созывается по предложению определенной части депутатов, то именно депутаты определяют, кто открывает сессию, а на пленарном заседании избирается председательствующий", - сказал Новак.

Напомним, Кернеса в тяжелом состоянии доставили в "Шарите" 16 сентября.

Также Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой.

Мэр Харькова Геннадий Кернес продолжает лечение от коронавируса COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" и планирует вернуться домой к старту работы новоизбранного горсовета.