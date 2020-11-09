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Espreso.tvОбществоКернес зарегистрирован харьковским городским головой, он подал электронное заявление

Кернес зарегистрирован харьковским городским головой, он подал электронное заявление

Геннадия Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой

Об этом сообщает " Общественное ".

Заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.

7 ноября городская ТИК приняла постановление "О регистрации городского головы". Ее текст обнародовали на сайте Харьковского городского совета.

"В Харьковский городской территориальной избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области поступило заявление" О регистрации городского головы "и приложенные к нему документы, зарегистрированные под № 1015 7 ноября 2020 от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области", - подтвердила председатель городской ТИК Ольга Мозговая.

  • Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что вернется в Украину до первой сессии горсовета.

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