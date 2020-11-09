Кернес зарегистрирован харьковским городским головой, он подал электронное заявление
Об этом сообщает " Общественное ".
Заявление о регистрации Харьковская городская территориальная избирательная комиссия получила от Кернеса в электронном виде с электронной подписью.
7 ноября городская ТИК приняла постановление "О регистрации городского головы". Ее текст обнародовали на сайте Харьковского городского совета.
"В Харьковский городской территориальной избирательной комиссии Харьковского района Харьковской области поступило заявление" О регистрации городского головы "и приложенные к нему документы, зарегистрированные под № 1015 7 ноября 2020 от Кернеса Геннадия Адольфовича, избранного Харьковским городским председателем Харьковского района Харьковской области", - подтвердила председатель городской ТИК Ольга Мозговая.
- Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что вернется в Украину до первой сессии горсовета.
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