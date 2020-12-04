Герой матча с "Реалом" покинет "Шахтер" летом

4 декабря, 2020, 13:58

Нападающий донецкого "Шахтера" Дентиньо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Бразилии

Об этом сообщает Globoesporte .

На Дентиньо претендует бразильский "Коринтианс", который хочет подписать бразильца в статусе свободного агента.

"Я поклонник "Коринтианса", ведь этот клуб открыл для меня футбол. Мой контракт с "Шахтером" действует еще восемь месяцев, ко мне поступает много предложений, и я очень этому рад. "Коринтианс - это вариант, который выделяется через расположение болельщиков и любовь клуба ко мне. Я очень горжусь, что стал автором десятитысячного гола в истории Коринтианса. Я должен все обдумать вместе с семьей ", - сказал бразилец.

Дентиньо открыл счет в матче против "Реала" в Киеве, который "Шахтер" победил со счетом 2: 0.

В этом сезоне 31-летний бразилец провел 7 матчей и забил 3 мяча. Его контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2021-го года. Ориентировочная трансферная стоимость Дентиньо составляет 1 млн евро.

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