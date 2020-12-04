Герой матча с "Реалом" покинет "Шахтер" летом
Об этом сообщает Globoesporte .
На Дентиньо претендует бразильский "Коринтианс", который хочет подписать бразильца в статусе свободного агента.
"Я поклонник "Коринтианса", ведь этот клуб открыл для меня футбол. Мой контракт с "Шахтером" действует еще восемь месяцев, ко мне поступает много предложений, и я очень этому рад. "Коринтианс - это вариант, который выделяется через расположение болельщиков и любовь клуба ко мне. Я очень горжусь, что стал автором десятитысячного гола в истории Коринтианса. Я должен все обдумать вместе с семьей ", - сказал бразилец.
Дентиньо открыл счет в матче против "Реала" в Киеве, который "Шахтер" победил со счетом 2: 0.
В этом сезоне 31-летний бразилец провел 7 матчей и забил 3 мяча. Его контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2021-го года. Ориентировочная трансферная стоимость Дентиньо составляет 1 млн евро.
- 1 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2: 0 .
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о составляющих второй победы над "Реалом" в Лиге чемпионов.
- Лучшим футболистом "Шахтера" в победном матче Лиги чемпионов против "Реала" признан 19-летний украинский голкипер Анатолий Трубин .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb