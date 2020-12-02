Тренер "Шахтера" Каштру назвал составляющие сенсационной победы над "Реалом"

2 декабря, 2020, 08:27

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о составляющих второй победы над "Реалом" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

После победы "Шахтера" над "Реалом" 2:0 португальский тренер констатировал, что команда хорошо оборонялась как в первом, так и во втором таймах.

"Мы очень качественно закрывали наши фланги, где" Реал "осуществлял наибольшее количество атак, благодаря динамике треугольников. Справа - Додо, Марлос и Тете, а слева - Коваленко, Тайсон и Матвиенко. В обороне справлялись отлично. Наибольшей нашей проблемой было начало атаки, розыгрыш от ворот - там мы допустили несколько ошибок в позиционировании, однако в перерыве смогли их скорректировать", - сказал Каштру.

Он добавил, что во втором тайме были сделаны коррективы.

"При розыгрыше от ворот мы оттягивали нападающего немного глубже, в центре поля он с Марлосом, Коваленко и Степаненко образовывал ромб. При этом выдвигали вингеров выше и оттягивали назад крайних защитников. Таким образом удалось раскрыть больше зон у соперника и разыгрывать мяч качественнее. Это обеспечило удачные атаки и забитые мячи", - пояснил тренер.

Между тем Каштру подчеркнул, что в группе, где играет "Шахтер", еще ничего не решено.

"Думаю, что никто никогда бы не подумал, что за тур до конца группового этапа мы получим 7 очков. Вряд ли кто-то мог себе такое представить. Мы играем с "Интером", "Реалом", "Боруссией" - это очень и очень сложная группа. Впереди последний тур, который все решит. Мы можем либо вылететь вообще из еврокубков, либо продолжить путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Здесь все очень непредсказуемо", - констатировал Каштру.

Перед последним туром "Шахтер" имеет 7 очков и занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов также у "Реала", однако по результатам личных встреч он уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

В заключительном туре "Шахтер" 9 декабря встретится в Милане с "Интером".

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