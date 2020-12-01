"Шахтер" уверенно победил "Реал" и вышел на второе место в Лиге чемпионов

1 декабря, 2020, 21:49

В 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В начале первого тайма Рафаэль Варан жестко сфолил на форварде "Шахтера" Жуниоре Мораесе. Нападающий не смог продолжить матч и был заменен на Дентинью.

На 57-й минуте бразилец продемонстрировал, что не зря появился на футбольном поле. Дентиньо получил мяч в штрафной и удачно пробил по воротам мадридского "Реала" - 1:0.

Футболисты "Шахтера" решили не останавливаться на одном забитом мяче. На 83-й минуте "горняки" вышли в контратаку. Манор Соломон пробежал с мячом половину поля и завершил свой забег уверенным ударом, который принес "горнякам" победу 2:0.

У "Шахтера" 7 очков и он занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов имеет и "Реал", но по результатам личных встреч уступает украинцам. У "Интера" 2 балла и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

Итальянский и немецкий клубы свой матч начнут в 22:00.

Лига чемпионов

5-й тур

1 декабря

Группа B

"Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания) 2:0

Гол: Дентиньо, 57, Соломон, 83

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, поздравляю, Бондарь, Додо, Степаненко, Марлос (Майкон, 73), Тайсон (Соломон, 74), Тете, Коваленко (Патрик, 85), Мораес (Дентиньо, 25 (Фернанду, 85))

"Реал": Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Мэнди, Едегор (Иско, 77), Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго (Винисиус, 77), Бензема (Мариано, 77)

Напомним, 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" победил в Мадриде "Реал" со счетом 3:2.

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