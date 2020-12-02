Лучшим игроком матча "Шахтер" - "Реал" стал 19-летний украинец
2 декабря, 2020, 08:57
Лучшим футболистом "Шахтера" в победном матче Лиги чемпионов против "Реала" признан 19-летний украинский голкипер Анатолий Трубин
Об этом сообщает SofaScore.
Анатолий Трубин получил за матч наивысшую оценку среди всех футболистов "Шахтера" и "Реала" - 8,6 баллов.
За игру 19-летний вратарь украинского клуба сделал 8 сейвов. Кроме этого, он совершил 58 касаний мяча, сделал 42 передачи, 24 из которых оказались точными.
В нынешнем сезоне Трубин сыграл за "Шахтер" 11 матчей, пропустил 14 голов и 4 игры отстоял на ноль.
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