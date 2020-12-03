Степанов: Карантином выходного дня удалось сбить ураганную волну COVID-19

3 декабря, 2020, 20:45

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введенный Кабмином карантин выходного дня сбил "ураганную волну распространения коронавируса"

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV .

Министр заметил, что вводя карантин выходного дня правительство рассчитывало на больший эффект, исходя из законов эпидемиологии и из опыта других стран.

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"Мы рассчитывали на снижение до 20%. Но нам все же удалось сбить ураганную волну распространения ковида, роста ковида", - отметил Степанов.

Напомним, с 14 ноября Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня.

Ряд городов отказался выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня.

Впоследствии, председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время, потому что карантин выходного дня не показал результата по эффективности.

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