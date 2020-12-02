Правительство не планирует продлевать карантин выходного дня

2 декабря, 2020, 14:04

В Украине не планируют продолжать карантин выходного дня. В стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 2 декабря.

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект на конец карантина выходного дня, 30 ноября", - отметил он.

Шмыгаль отметил, что за предыдущую неделю на 6 тыс. инфицированных коронавирусом меньше, чем это было прогнозируемо.

"Усиленные меры несколько стабилизировали и в больницах. Это позволяет нам снять именно эти ограничения, и на выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны", - отметил он.

Напомним, с 14 ноября Кабмин ввел в Украине карантин "выходного дня".

Так, ряд городов отказался выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня.

Впоследствии руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время, потому что карантин выходного дня не показал результата по эффективности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb