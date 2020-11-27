Нужно вводить локдаун, потому что карантин выходного дня не дал результата, - глава Госпродпотребслужбы Киева

27 ноября, 2020, 12:13

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время, потому что карантин выходного дня не показал результата по эффективности

Об этом Рубан сказал в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в эффективности", - сказал Рубан.

По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.

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